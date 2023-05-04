Российские IT-компании готовы оплачивать переезд зарубежных специалистов в РФ

Российские IT-компании просят Минцифры упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов. Это нужно для решения вопроса с дефицитом кадров.
Компании сейчас обсуждают с ведомством возможность за свой счет оплачивать переезд айтишников в Россию, узнал «Коммерсантъ».
Эксперты сомневаются в эффективности этих мер. Они считают, что российские компании не смогут удовлетворить зарплатные ожидания иностранцев.
В Минцифры же отметили что отрасли достаточно действующих послаблений: для зарубежных специалистов действует упрощенная процедура получения ВНЖ и трудоустройства внутри страны.
- В марте 2023 года зарубежным IT-специалистам и их семьям упростили получение ВНЖ в России. Специалисты смогут заключать трудовые или гражданско-правововые договоры с аккредитованными IT-компаниями без разрешения на работу.
- Ранее Антон Башарин, CTO, руководитель разработки платформы DevSecOps Swordfish Security, рассказал RB.RU, какие IT-специалисты сейчас наиболее востребованы и как небольшим и средним по размеру компаниям привлекать профессионалов в условиях ограниченных ресурсов.
Фото на обложке: Unsplash
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