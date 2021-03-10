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Оплатить взглядом: Новый сервис Сбера запускают в «Перекрёстках» и «Пятёрочках»

Новости
Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Сбер, X5 Retail Group и платежная система Visa запустили на кассах самообслуживания супермаркетов инновационный сервис оплаты взглядом. Программа уже работает в 52 магазинах «Перекрёсток», к концу марта она будет доступна в 150 торговых точках. В апреле в Москве к системе подключат несколько супермаркетов «Пятёрочка».

Оплатить взглядом: Новый сервис Сбера запускают в «Перекрёстках» и «Пятёрочках»

Чтобы оплатить покупку не понадобятся не только наличные или карта, но и смартфон — нужно только «предъявить» свое лицо, рассказала пресс-служба Сбера. Чтобы воспользоваться новой технологией необходимо в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» найти пункт «Оплата одним взглядом» и указать карту, с которой будут списываться средства. Далее на кассе, после сканирования товаров, нужно выбрать этот режим и посмотреть в камеру.

«Это быстрая, удобная и безопасная технология будущего, которую мы внедряем одними из первых в стране и в мире», — отметили в компании.

Масштабное внедрение системы во всех регионах присутствия Х5 Retail Group может произойти в случае успешного прохождения пилота и положительной обратной связи.

Между тем, на совещании в Минцифры, которое состоялось 26 февраля, участники отметили, что сейчас в России сбор биометрии идет очень медленно и предложили его ускорить. Биометрическую базу могут начать собирать не только через банки, как сейчас, но и через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает «Ростелеком».

Фото: Andrey Burstein / Shutterstock

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