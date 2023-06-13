Разработчики должны будут обеспечить совместимость ПО минимум с двумя российскими ОС

Минцифры предложило включить в реестр ПО программы, которые совместимы как минимум с двумя отечественными операционными системами. На доработку софта может уйти два-три года.

Проект постановления прорабатывают с отраслевыми ассоциациями и направят на согласование в заинтересованные ведомства, пишут «Ведомости».

Требования распространят как на новое ПО, так и на уже включенное в реестр. Разработчикам последнего предоставят переходный период, чтобы они смогли доработать свои программы.

На июнь 2023 года у большинства ПО из списка нет совместимости сразу с двумя отечественными ОС, так как сначала такого критерия не было, заявили эксперты. Змгендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов добавил, что это разумная мера, поскольку «рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты».

С 1 января 2016 года российские разработчики могут подать заявку и попасть в реестр отечественного ПО. CEO S4 Consulting Айгуль Шадрина рассказала RB.RU, что от этого получает российское IT и как оказаться в реестре, а также делится образцами необходимых документов для подачи заявления.

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