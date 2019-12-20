Бизнесмен Виталий Юсуфов задумался о продаже своей телеком-компании

Основной акционер компании «Основа Телеком» Виталий Юсуфов рассматривает возможность выхода из этого бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, в качестве потенциального покупателя рассматривается «Ростелеком». В начале декабря Юсуфов провел консультацию с профильными чиновниками правительства, сообщив им о намерении.

Представитель «Ростелекома» сообщил изданию, что ему об этом «ничего не известно». Не поступала эта информация и к совладельцу «Основы Телеком» — компании «Воентелеком» Минобороны.

«Основа Телеком» зарегистрирована в 2010 году, 75% минус одну акцию получило «Айкоминвест», 25% плюс одну акцию — «Воентелеком». Собеседник, знакомый с бизнесом «Основы Телеком», отмечает, что с 2010 года компания построила сеть в стандарте 4G LTE TDD в 19 регионах, оснастила пилотные зоны для Минобороны и Росгвардии. Общий объем частных инвестиций в проект превысил 12 млрд рублей.

Аналитики сомневаются в том, что для «Ростелекома» такая инвестиция экономически эффективна. С учетом амортизации и не самого массового стандарта сеть «Основы Телеком» стоит меньше 12 млрд рублей, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Представители МТС и «Вымпелкома» не сообщили, интересен ли бизнес «Основа Телеком» для них. В «Мегафоне» сообщили, что «всегда внимательно изучаем возможности, которые предлагает рынок, если они отвечают стратегии развития "Мегафона"».