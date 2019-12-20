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Бизнесмен Виталий Юсуфов задумался о продаже своей телеком-компании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Основной акционер компании «Основа Телеком» Виталий Юсуфов рассматривает возможность выхода из этого бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Бизнесмен Виталий Юсуфов задумался о продаже своей телеком-компании

По данным собеседников газеты, в качестве потенциального покупателя рассматривается «Ростелеком». В начале декабря Юсуфов провел консультацию с профильными чиновниками правительства, сообщив им о намерении.

Представитель «Ростелекома» сообщил изданию, что ему об этом «ничего не известно». Не поступала эта информация и к совладельцу «Основы Телеком» — компании «Воентелеком» Минобороны.

«Основа Телеком» зарегистрирована в 2010 году, 75% минус одну акцию получило «Айкоминвест», 25% плюс одну акцию — «Воентелеком». Собеседник, знакомый с бизнесом «Основы Телеком», отмечает, что с 2010 года компания построила сеть в стандарте 4G LTE TDD в 19 регионах, оснастила пилотные зоны для Минобороны и Росгвардии. Общий объем частных инвестиций в проект превысил 12 млрд рублей.

Аналитики сомневаются в том, что для «Ростелекома» такая инвестиция экономически эффективна. С учетом амортизации и не самого массового стандарта сеть «Основы Телеком» стоит меньше 12 млрд рублей, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Представители МТС и «Вымпелкома» не сообщили, интересен ли бизнес «Основа Телеком» для них. В «Мегафоне» сообщили, что «всегда внимательно изучаем возможности, которые предлагает рынок, если они отвечают стратегии развития "Мегафона"».

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24 декабря 2019

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30 декабря 2019

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