В федеральный бюджет России в январе-мае 2024 года поступило свыше 57 млрд от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года, сообщили в ФНС, передают «Известия».

С начала 2024 года бюджет РФ получил рекордные доходы от налога на богатых

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