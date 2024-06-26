С начала 2024 года бюджет РФ получил рекордные доходы от налога на богатых

В федеральный бюджет России в январе-мае 2024 года поступило свыше 57 млрд от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года, сообщили в ФНС, передают «Известия».
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В федеральную казну от 15% идет 2%, остальные 13% распределяются в бюджет региона. По данным ФНС, от поступлений налога на доходы физлиц поступило больше средств за счет увеличения объема дивидендов и премиальных.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что на рост поступлений влияет и высокий темп роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда.
Этой весной Bloomberg писал, что власти РФ обсуждают повышение НДФЛ до 15% для граждан с доходом от 1 млн рублей в год и до 20% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
Фото на обложке: Unsplash
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