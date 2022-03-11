Основной владелец банка «Открытие» приостановил подготовку к его продаже. 99,9% акций «Открытия» принадлежит Центральному банку РФ. Он выставил актив на продажу в августе 2021 года.

О приостановке подготовки к продаже банка «Открытие» сообщила пресс-служба Центрального Банка РФ.

«О возобновлении подготовки Банк России сообщит дополнительно», – сказано в сообщении регулятора.

Банк России является основным владельцем банка «Открытие», ему принадлежит 99,9% акций.

В феврале 2022 года банк «Открытие» попал под западные санкции в связи с началом военной операции на Украине. «Открытие» был отключен от международной платежной системы SWIFT.

О намерениях продать банк «Открытие» ЦБ РФ сообщил в августе 2021 года. Банк России ранее сообщал, что начнет принимать заявки от потенциальных покупателей в октябре-ноябре того же года. В феврале 2022 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает полученные предложения.

Банк «Открытие» является одним из двенадцати системообразующих банков России. По размеру активов банк занимает седьмое место среди кредитных организаций РФ.

В январе 2020 года сообщалось, что банк «Открытие» запланировал провести IPO. У банка были намерения провести первичное размещение акций в сентябре-октябре 2021 года.

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