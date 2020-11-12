Производитель питьевой воды «ОваяКо» привлек 10 млн рублей и объявил об открытии нового раунда

Российский производитель питьевой воды Litewater и энерго-тоников NRGet, компания «ОваяКо» , привлек 10 млн рублей от инвесторов краудинвестинговой платформы StartTrack. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«ОваяКо» в 2019 году также закрыла инвестиционный раунд на 15 млн рублей от частного инвестора и ресторатора Сергея Парамонова.

Теперь компания объявила об открытии третьего инвестиционного раунда на сумму 69 млн рублей. Цель инвестиций – финансирование регулярных поставок напитков в крупнейшие торговые сети РФ («Магнит», «Красное и белое», «Пятерочка», «Перекресток» и другие). Одновременно «ОваяКо» намерена расширить географию экспорта напитков.

По данным системы «Контур.Фокус», у «ОваяКо» два юрлица — ООО «ОваяКо» (создано в 2016 году) и АО «ОваяКо» (создано в 2020 году). Обе компании на 100% принадлежат Илье Мантаю.

Как пояснил представитель компании, АО было создано для «удобства инвестирования, а также снижения порога входа». Акции «ОваяКо» размещены на краудинвестинговой площадке StartTrack.

Минимальный порог входа в АО составит 100 тысяч рублей. Инвесторам, которые приобретут актив в виде акций на сумму более 20 млн рублей, будет предложено место в совете директоров. Это позволит влиять на стратегию развития компании, сообщили в «ОваяКо».

В компании также рассказали, что полученные ранее инвестиции позволили выйти на оборот более 100 млн рублей в год.

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ОваяКо» по итогам 2019 года составила 68,8 млн рублей, увеличившись на 55% по сравнению с 2018 годом, чистая прибыль достигла 3 млн рублей против 1,9 млн рублей за 2018 год.

Кроме того, на полученное ранее финансирование компания выпустила энерготонизирующий сироп в форме шота размером 10 мл, функциональность которого равна стандартной банке энергетика, уверяет производитель. В составе продукта — выращенная традиционным способом органическая кукуруза, натуральный глюкозно-фруктозный сироп, растительный экстракт «кофеин натуральный», витамин D3 и триптофан.

По данным Nielsen, рынок энергетических напитков в РФ составляет 130 млрд рублей. Ежегодный прирост – 28,5%. «ОваяКо» рассчитывает занять на этом рынке 5%.

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