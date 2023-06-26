Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СМИ узнали о скопившемся на едином налоговом счете 1 трлн рублей переплаты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На едином налоговом счете (ЕНС) скопился 1 трлн рублей — это переплаты за прошлые годы, а также уже произведенные платежи, по которым пока проводят проверки или еще не сдали декларации, узнали «Ведомости».

СМИ узнали о скопившемся на едином налоговом счете 1 трлн рублей переплаты

Собеседники газеты поясняют, что бизнес вносит больше средств в счет будущих платежей для удобства, однако в докладах об исполнении бюджета они не отражаются.

В настоящее время таких средств налогоплательщиков на ЕНС накопилось 1,5 трлн рублей, из которых 500 млрд рублей в ближайшее время окажутся в бюджетной системе, а 1 трлн рублей — перплаты за прошлые годы.

Один из источников «Ведомостей» сообщил, что большая часть переплат была накоплена в том числе за годы пандемии и связана с льготами, отсрочками и другими изменениями в системе налогообложения за тот период.

Эти средства будут распределены в бюджет позже, в течение года по мере формирования обязательств. Один из высокопоставленных федеральных чиновников объяснил, что сравнивать отчетность по исполнению бюджета этого года с прошлым не совсем корректно, однако так «меньше поводов драматизировать сложившийся дефицит бюджета».

Согласно данным казначейства, в январе-апреле дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн рублей. Федеральный бюджет исполнен за январь-май с дефицитом в 3,7 трлн рублей. 

Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Фонд Yellow Rocks! расскажет, как инвестору защитить свои права при структурировании сделок
  2. 2 Как инвестору получить налоговые льготы
  3. 3 Налоговые льготы для ИТ-компаний: что можно успеть до 1 июня
  4. 4 Как проверить достоверность анкетных данных кандидата — рабочий алгоритм
  5. 5 Инструкция: как получить ВНЖ в ОАЭ через регистрацию компании
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ