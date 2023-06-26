СМИ узнали о скопившемся на едином налоговом счете 1 трлн рублей переплаты

На едином налоговом счете (ЕНС) скопился 1 трлн рублей — это переплаты за прошлые годы, а также уже произведенные платежи, по которым пока проводят проверки или еще не сдали декларации, узнали «Ведомости».

Собеседники газеты поясняют, что бизнес вносит больше средств в счет будущих платежей для удобства, однако в докладах об исполнении бюджета они не отражаются.

В настоящее время таких средств налогоплательщиков на ЕНС накопилось 1,5 трлн рублей, из которых 500 млрд рублей в ближайшее время окажутся в бюджетной системе, а 1 трлн рублей — перплаты за прошлые годы.

Один из источников «Ведомостей» сообщил, что большая часть переплат была накоплена в том числе за годы пандемии и связана с льготами, отсрочками и другими изменениями в системе налогообложения за тот период.

Эти средства будут распределены в бюджет позже, в течение года по мере формирования обязательств. Один из высокопоставленных федеральных чиновников объяснил, что сравнивать отчетность по исполнению бюджета этого года с прошлым не совсем корректно, однако так «меньше поводов драматизировать сложившийся дефицит бюджета».

Согласно данным казначейства, в январе-апреле дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн рублей. Федеральный бюджет исполнен за январь-май с дефицитом в 3,7 трлн рублей.

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