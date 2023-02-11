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Ozon закроет витрину с автомобилями 15 февраля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon закроет витрину с автомобилями 15 февраля. Там можно было подобрать машину по своим запросам и заказать дилерский звонок. Ozon запустил этот сервис вместе с «Автомиром» в 2020 году.

Ozon закроет витрину с автомобилями 15 февраля

О закрытии витрины с автомобилями RB.RU сообщил представитель Ozon.

Ozon запустил витрину с автомобилями в 2020 году в партнерстве с «Автомиром». Пользователь мог подобрать машину по своим запросам, например, цвету, бренду, модели, и заказать дилерский звонок. На момент публикации материала на витрине было представлено 3376 автомобилей с пробегом и новых.

Маркетплейс сделает акцент на продаже автотоваров. Эта категория является одной из самых развивающихся, отметили в Ozon. По итогам 2022 года количество продавцов, работающих в категории автотоваров, выросло на 88%. Ассортимент в этом сегменте увеличился в 3,5 раза год к году и достиг 26 млн единиц.

Фото на обложке: Mikbiz / Shutterstock

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