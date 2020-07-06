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Ozon инвестирует более 3 млн рублей в работу с хакерами

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Ozon запустил собственную bug bounty программу (пользователи получают вознаграждение за найденные баги) на платформе HackerOne — площадке для компаний и исследователей безопасности по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании.

Ozon инвестирует более 3 млн рублей в работу с хакерами

Программа стала первой среди российских e-commerce компаний, на первом этапе Ozon планирует инвестировать в работу с хакерским сообществом более 3 млн рублей.

Вознаграждение за каждый найденный баг зависит от степени его влияния на работу сервиса, потенциального урона, который уязвимость может нанести, качества отчета и других факторов. 

За найденный XSS (cross-site scripting) Ozon может заплатить порядка 17 тысяч рублей, а за более серьезные — инъекции, удаленное выполнение кода (RCE) — до 120 тысяч рублей.

«Запуск программы позволяет компаниям получить круглосуточный мониторинг безопасности, но не отменяет работу команды IT-лаборатории Ozon по обеспечению безопасности сервисов Ozon, а дополняет ее — сейчас у компании есть необходимые ресурсы не только для развития собственных служб безопасности, но и для работы с хакерским сообществом», — говорится в сообщении.

Bug bounty программы есть у мировых IT-компаний, в том числе Amazon, Google, Facebook, однако в России эта практика пока не получила широкого распространения, отмечают в Ozon. Собственные программы есть всего у нескольких компаний, включая «Яндекс», Mail.ru Group, Qiwi.

Фото: Unsplash

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