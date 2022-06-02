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Алгоритм Ozon рассчитает продавцам необходимый объем товаров в регионах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 15 июня Ozon запустит виртуальный распределительный центр для роста региональных продаж продавцов. Алгоритм подскажет селлерам, в каких регионах не хватает определенных товаров, а продавец сможет решить, в каком объеме их поставить. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе онлайн-магазина.

Алгоритм Ozon рассчитает продавцам необходимый объем товаров в регионах

Расчет будет учитывать скорость продажи и популярность товаров продавца в регионах, спрос в предыдущие периоды и наличие позиций на фулфилмент-центрах. При этом продавцу нужно будет офрмить только одну поставку, по складам Ozon развезет ее самостоятельно.

Предпримателям больше не придется тратить время на дополнительную аналитику, система сама посчитает, какой объем из поставки нужен в регионах. Расчеты будут производиться так, чтобы товар уложился на время бесплатного хранения на складах, и допрасходов у продавца не возникало. Весь объем товаров, который превышает потребность на региональных складах, будет храниться на центральных.

У продавца, который не воспользовался советами алгоритма, обязательно примут поставку. Однако размещение товаров на новых складах увеличивает продажи в среднем на 11%. К тому же, чем ближе товар к потребителю, тем выше он в поисковой выдаче, подчеркнули в компании. 

Из плюсов для покупателей — сокращение сроков доставки товаров, уменьшение количества возвратов и отмен заказов, так как как необходимый ассортимент будет находиться максимально близко к ним.

С запуском центра Ozon изменит тариф для расчета логистики и отменит плату за  межкластерные перевозки. Стоимость логистики будет зависеть только от объемного веса товара в привязке к его стоимости, а кросс-док тарифицироваться не будет.

В третьем квартале этого года онлайн-магазин намерен запустить еще один проект и будет привозить возвращенные товары обратно на склады продавцов. 

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Летом прошлого года один из конкурентов Ozon — «Аliexpress Россия» — запустил инструмент для загрузки и обновления товаров. Продавцы могут больше не выбирать одну категорию для каждого товара и следить за его остатком на платформе. 

В пресс-службе «Аliexpress Россия» RB.RU подчеркнули, что это у маркетплейсов разные сервисы. «Селлер делает заявку на поставку, система показывает, сколько единиц товара стоит отправить в другие регионы на фулфилмент Ozon. Она исходит из спроса в регионе на такие товары в том числе. В нашем случае — загрузка карточек (виртуальных) на витрину маркетплейса», — отметили в компании.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock

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