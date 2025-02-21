Спрос на открытие ПВЗ в России вырос в 20 раз

В 2024 году количество запросов на «Авито» о покупке готовых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) выросло в 20 раз год к году, следует из исследования компании, проведенного по запросу Forbes. Средняя стоимость готового бизнеса ПВЗ составила 1 млн рублей.

Больше всего вырос спрос на покупку ПВЗ Ozon (+75%), Wildberries (+28%), и «Яндекс Маркета» (6%). В абсолютных числах количество поисковых запросов о покупке ПВЗ Ozon составило 140 тыс., Wildberries — 94 тыс., «Яндекс Маркета» — 60 тыс.

Кратный рост в субъектах. В регионах наибольший интерес к открытию ПВЗ проявили жители Карелии , где спрос вырос в пять раз. Далее следуют Республика Марий Эл (+237%) и Иркутская область (+174%). В Москве и области рост спроса составил 32%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 44%, отмечается в исследовании «Авито».

По данным Data Insight, за прошлый год число ПВЗ трех крупнейших маркетплейсов в среднем выросло более чем на четверть: для Wildberries рост составил 37,9%, до 45,5 тыс. точек, для Ozon — 25%, до 55 тыс., для «Яндекс Маркета» — 31%, до 12,5 тыс.

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Простая схема. Директор «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский объяснил популярность у россиян открытия ПВЗ тем, что это бизнес «с относительно низким порогом входа», понятным процессом и гарантированным доходом. Кроме того, на рынке «много предложений от тех, кто по разным причинам решил продать действующий ПВЗ», отметил он.

Что тормозит рынок? Одна из существенных проблем бизнеса — продолжающийся дефицит кадров. По оценкам экспертов, отрасли не хватает более 1 млн сотрудников, пишет Forbes. На этом фоне средняя зарплата сотрудников за год выросла на 18%, до 65 тыс. рублей в месяц.

Ранее в феврале Ozon начал выдавать ипотеку на приобретение коммерческой недвижимости. Кредит могут взять как партнеры Ozon, так и другие юрлица и индивидуальные предприниматели. Максимальный срок ипотеки составляет 15 лет, сумма кредита — от 1 млн до 300 млн рублей с минимальным первоначальным взносом в 30%.

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