Российской структуре сети пиццерий Papa John`s грозит банкротство

Российской структуре американской сети пиццерий Papa John`s компании «4 Папас» грозит банкротство. Этого добиваются предприниматели Надежда Вьюнова и Эдуард Кучин, пишет «Коммерсантъ».
Ранее с ООО «4 Папас» в пользу Надежды Вьюновой и Эдуарда Кучина было взыскано $273 тыс. Это была сумма за долг за аренду помещений в Москве. При этом предприниматели требовали выплатить им $310 тыс.
Papa John`s — третья крупная сеть пиццерий в мире. В России работают 6,5 тыс. ее заведений. При этом 190 точек находятся под управлением ООО «4 Папас».
Заявление предпринимателей в компании считают «незаконным» и рассматривают его «как преступление», заявила гендиректор Papa John`s в РФ Надежда Ованесова. Она уже обратилась в правоохранительные органы, чтобы было возбуждено уголовное дело.
Если «4 Папас» в итоге признают банкротом, это вряд ли существенно повлияет на весь бизнес сети, считает глава RestCon Елена Перепелица.
- В марте 2023 года появились сообщения о планах Papa John’s в РФ отделиться от головной компании и провести ребрендинг. Компания опровергла эту информацию и заявила, что продолжит работу без изменения формата
Фото на обложке: Trong Nguyen /
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