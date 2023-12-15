Российской структуре сети пиццерий Papa John`s грозит банкротство

Ранее с ООО «4 Папас» в пользу Надежды Вьюновой и Эдуарда Кучина было взыскано $273 тыс. Это была сумма за долг за аренду помещений в Москве. При этом предприниматели требовали выплатить им $310 тыс.

Papa John`s — третья крупная сеть пиццерий в мире. В России работают 6,5 тыс. ее заведений. При этом 190 точек находятся под управлением ООО «4 Папас».

Заявление предпринимателей в компании считают «незаконным» и рассматривают его «как преступление», заявила гендиректор Papa John`s в РФ Надежда Ованесова. Она уже обратилась в правоохранительные органы, чтобы было возбуждено уголовное дело.

Если «4 Папас» в итоге признают банкротом, это вряд ли существенно повлияет на весь бизнес сети, считает глава RestCon Елена Перепелица.

В марте 2023 года появились сообщения о планах Papa John’s в РФ отделиться от головной компании и провести ребрендинг. Компания опровергла эту информацию и заявила, что продолжит работу без изменения формата

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