ВТБ назвал топ-10 автомобилей, которые в России покупают по параллельному импорту

В феврале доля проданных в РФ новых легковых автомобилей, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта, увеличилась на 16% по сравнению с показателями января, показало исследование агентства НАПИ и ВТБ. Из всех проданных в прошлом месяце машин доля таких автомобилей превышает 8%.

Всего в феврале в России реализовали 4,6 тыс. машин, которые ввезли по схеме параллельного импорта. Из них свыше 80% составляют японские и немецкие марки. Преимущественно это BMW, Toyota и Mercedes-Benz.

В ходе исследования эксперты определили самые популярные модели, покупки которых составили треть всех сделок. Так, в топ-10 россиян попали Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, ToyotaRAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, за минувший год участники рынка проделали серьезную работу по восстановлению отрасли после введения санкций. Дилеры смогли нарастить ассортимент и продолжают расширять возможности для параллельного импорта.

А увеличение ассортимента позволяет стабилизировать цены, пояснил Высоцкий. Так, стоимость шести самых востребованных моделей из топ-10 в феврале снизилась на 0,6%, свидетельствуют данные НАПИ. Остальные модели подорожали в среднем на 3,7%.

Ранее в ГК «Автодом» поделилась с RB.RU прогнозом о состоянии российского автомобильного рынка на 2023 год. Согласно оценкам, доля китайских марок может достичь 60%.