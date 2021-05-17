Водителям предложат заработать на парковке: в России появится паркшеринговый сервис с кешбэком

Новый сервис паркшеринга с кешбэком iParkU заработает в мае в Санкт-Петербурге. Приложение позволит водителям быстро найти парковочное место в загруженных городских локациях и заработать деньги, освобождая свое место для других водителей. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сервиса.

До конца 2021 года создатели сервиса намерены масштабировать проект на Москву, российские города-миллионники и европейские столицы — Берлин, Лондон и Париж. На сегодняшний день проект уже привлек около 45 млн рублей, включая международные инвестиции.

Как работает сервис

Один водитель оставляет в приложении заявку на парковку в определенной локации, а другой — сообщает о готовности освободить парковочное место. Когда желающий припарковаться подъезжает и ставит автомобиль, на счет водителя в IParkU, уступившего свое парковочное место, поступает денежное вознаграждение. При этом само парковочное место, если оно находится в зоне платной парковки, оплачивается отдельно.

Стоимость услуги для водителя, ищущего парковку, составит 200 рублей, человек, освободивший парковочное место, получит на счет в приложении 150 рублей. «Помогая другим водителям с парковкой и приглашая своих друзей в приложение, пользователи iParkU могут заработать вознаграждение и в дальнейшем парковаться с помощью сервиса практически бесплатно», — говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что, накопив определенную сумму, пользователи пользователи смогут вывести деньги на карту.

Сайт iParkU

Тестовый период стартовал в Петербурге в апреле на небольшом участке с проблемной парковкой. За четыре недели приложение установили около 5 тысяч пользователей, сообщили в пресс-службе сервиса. Сейчас iParkU работает над тем, чтобы пользователи чаще предлагали свое парковочное место.

«Ожидается, что к 2027 году объем рынка интеллектуальных парковок на улицах во всем мире достигнет $3,7 млрд. Только в Москве и Санкт-Петербурге на дорогах ежедневно перемещаются около 5,5 млн автомобилей и многие водители испытывают сложности с парковкой. Если в рабочие дни в течение года iParkU поможет с парковкой хотя бы 5% автомобилистов двух столиц, то доход сервиса достигнет 12 млрд рублей», – отметил гендиректор и акционер iParkU Ричард Стевенс.

О создателях iParkU

Приложение для паркшеринга iParkU разработало ООО «Хайбрикс Рус» – команда состоит из российских и международных специалистов. На разработку ушло около шести месяцев. Автор идеи и основатель проекта — бизнесмен Дэвид Мюллер-Мееркатц, который около 20 лет занимается бизнесом в Санкт-Петербурге. Гендиректор и акционер iParkU — Ричард Стевенс.

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