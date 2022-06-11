Минцифры приостановило проект цифровых паспортов на неопределенное время

Минцифры России приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенное время. Одна из причин такого решения — разница в стоимости бумажного и электронного паспортов. Первый стоит 300 рублей, стоимость второго могла бы составить 1000 рублей.

Стоимость цифрового паспорта «вызвала бы большой резонанс в обществе», так как жители Москы еще могут позволить себе такие расходы, а в регионах столько бы платить не стали, сообщил источник Forbes. При этом он добавил, что технически проект уже был готов, однако кабинет министров не дал добро на его старт.

Еще одна причина — недостаток компонентов для цифровых носителей. Необходимые для смарт-карт чипы реально производить в больших количествах. Однако так как техдокументация по проекту отсутствует, неизвестно, какие именно чипы требуются для цифрового паспорта.

Замглавы по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил информацию об изменениях сроков реализации проекта. По его словам, необходимы повышенные меры защиты, так как это касается персональных данных россиян.

Цифровые паспорта планировалось выдавать в качестве пилотного проекта в 2023 году в в Москве, Московской области и Татарстане. На конец 2021 года технические испытания микросхемы и бланка такого документа были проведены. На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

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