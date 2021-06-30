Японская Disco обязала «удаленщиков» платить коллегам в офисе

Японский производитель полупроводников Disco Corp обязал работающих из дома сотрудников платить тем коллегам, которые продолжают ездить на работу в офис, сообщило The Japan Times.

«Несправедливо требовать от одних приезжать, когда другие остаются дома. Корпоративная валюта предлагает стимулы, и выбор остается за вами. В этом сила Will», — сказал генеральный директор компании Казума Секия.

В 2011 году компания сформировала внутреннюю валюту Will. Используя ее, отдел продаж платит рабочим завода за производство товаров, а те, в свою очередь, платят инженерам за разработку продуктов. Фиксированная стоимость есть у офисных столов, компьютеров и переговорных комнат. При заключении сделки компанией внутренняя валюта перечисляется по цепочке, а оставшаяся в конце каждого квартала сумма конвертируется в реальные деньги, которые выплачиваются в качестве премии.

Disco Corp организовала работу из дома еще с начала пандемии, однако часть сотрудников была по-прежнему вынуждена ездить на производство, чтобы заводы не прекращали выпуск продукции. Поэтому в компании ввели правило, согласно которому сотрудники, находящиеся на удаленке, выплачивают определенную сумму во внутренней валюте Will. Затем эти деньги распределяются между теми, кто продолжает ездить на работу.

Всего в Disco работают около 5600 человек. Некоторые сотрудники не согласились с принятой в компании практикой, сочли ее жесткой, и несколько человек покинули Disco.

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Фото: okcm/Shutterstock