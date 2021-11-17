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Аналитики рассказали об отношении россиян к сбору их персональных данных

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России провели комплексное исследование и выяснили, как жители страны относятся к сбору их персональных данных. Россияне готовы ими делиться, но опасаются утечек, в которых в итоге винят тех, кому передали свои данные.

Аналитики рассказали об отношении россиян к сбору их персональных данных

Россияне вцелом готовы делиться своими персональными данными. В обмен на это они рассчитывают получить высокое качество сервисов, в том числе приложений, которым передают свои данные. Аналогичные результаты исследования были получены в США и Великобритании — там 64% жителей готовы передавать персональные данные ради, например, персонализированного подхода.

При этом 79% россиян беспокоятся по поводу своих личных данных в части безопасности их обработки и хранения. Участники исследования опасаются передачи телефонных номеров, после которой происходят спам-звонки. К слову, именно передачу номера телефона большинство респондентов относят к утечке персональных данных.

Россияне в большинстве винят в утечках персональных данных именно компании, которым они передали свои персональные данные, не учитывая персональную ответственность среди причин злоупотребления их данными. Следует отметить, что людей с персональной ответственностью за передачу личных данных меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Комплексное исследование, включающее интервью с экспертами, фокус-группы, анализ данных в СМИ и опрос 1,6 тысяч респондентов из 70 регионов России, провели ВЦИОМ, ассоциация больших данных и IPSOS.

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Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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