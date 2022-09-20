Россияне стали больше переводить за рубеж

В июле 2022 года объемы переводов россиян за рубеж значительно выросли: в «Юнистрим» зафиксировали рост переводов в пять раз, в ВТБ — десятки. Самыми популярными остаются страны ближнего зарубежья — Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Средняя сумма переводов, которые в основном отправляются в рублях, за год увеличилась на 40%, пишут «Известия».

С середины июня клиенты провели более 13 тыс. транзакций на 5,3 млрд рублей, сообщили в ВТБ. Это в десятки раз больше показателей по этим направлениям за аналогичный период 2021 года, подчеркнули там, добавив, что наибольшая доля переводов пришлась на Белоруссию.

Эксперты видят причины изменения показателей в релокации некоторых специалистов за границу, поддержке проживающих там близких и расширении географии приема карт «Мир». К тому же, трафик через межбанковские системы переводов растет и из-за отключения ряда кредитных организаций от SWIFT.

В сентября находящийся под санкциями ВТБ перезапустил переводы в юанях в Китай. Они будут идти в обход системы SWIFT. К 2023 году банк намерен нарастить объем таких транзакций в пять раз.

По данным «Тинькофф-банка», в 2021 году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме. Среди компаний, которые используют юани в расчетах, преимущественно импортеры.

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