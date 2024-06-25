Сервисы Level Kitchen и My Food начали работать в Костроме, Ставрополе и Горячем Ключе

Производитель готовых рационов питания Performance Group запустил собственные сервисы Level Kitchen и My Food сразу в трех городах России: Ставрополе, Костроме и Горячем Ключе. Об этом RB.RU сообщил представитель компании. Теперь группа представлена в 30 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

«Затраты только на маркетинговую кампанию в новых городах. Мощность существующих пищевых комбинатов в Москве и Краснодаре позволяет запустить новые города без дополнительных вложений в оборудование», — сообщил RB.RU представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о вложениях.

Сервис Level Kitchen нацелен на тех, кто придерживается здорового питания: программы из 5–6 блюд, направленные на снижение, баланс или увеличение массы тела, различаются по калорийности с учетом баланса белков, жиров и углеводов.

My Food — программа на каждый день, клиентам доступны 4 вида рационов, которые отличаются количеством блюд (от 3 до 6 в день). В каждый из рационов ежедневно включены два полноценных горячих блюда.

Всего в меню Performance Group представлено 5 тыс. блюд. Вся продукция производятся на собственных пищевых комбинатах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Блюда производят в ночные часы и доставляют клиентам утром того же дня.

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