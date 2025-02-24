Половину аптечного рынка в России стали контролировать 10 сетей

К началу 2025 года 10 крупнейших аптечных сетей стали контролировать 47,9% рынка фармритейла в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании AlphaRM. Небольшие игроки начали продавать бизнес из-за снижения рентабельности в условиях изменения налогообложения.

Наибольшая доля рынка фармритейла пришлась на сеть «Апрель» — она контролирует 9,1%, ее объем продаж составил 194,1 млрд рублей. «Ригла» занимает 7,9% рынка (169,6 млрд рублей), а «Планета здоровья» — 5,6% (120,3 млрд рублей). Меньшие доли имеют «Фармленд» (3,8%, 80,2 млрд рублей), «Вита» (3,6%, 77,9 млрд рублей) и «Ирис» (3,6%, 77,4 млрд рублей).

Неновый тренд. Консолидация в фармритейле началась еще до пандемии коронавируса в 2020 году, во время которой только углубилась. Если по итогам третьего квартала 2019 года суммарная доля топ-20 аптечных сетей на рынке составляла 60%, то за аналогичный период 2024 года — уже 67,4%, следует из данных DSM Group.

Почему закрываются небольшие сети? По словам гендиректора сети «36,6» Александра Кузина, небольших участников рынка к консолидации подталкивает ужесточение борьбы с дроблением бизнеса со стороны Федеральной налоговой службы. С 1 января компании с выручкой более 60 млн рублей не могут использовать упрощенную систему налогообложения — вместо нее вводится диференцированная ставка НДС.

Для бизнеса с оборотом от 60 млн рублей до 250 млн рублей ставка НДС составляет 5%, для компаний с выручкой от 250 млн рублей до 450 млн рублей — 7%. При такой системе налогообложения рентабельность у небольших аптечных сетей будет снижаться. «Все, кто не входит в топ-5, рано или поздно будут вынуждены объединиться», — предупреждал глава Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин, выступая на форуме «Фармлига» 20 февраля.

В середине февраля фармритейлеры попросили Госдуму разработать законопроект о работе передвижных аптек. Обращение направила подведомственная правительству Красноярского края сеть «Губернские аптеки», пояснив, что к властям региона регулярно обращаются жители небольших населенных пунктов по поводу открытия аптек, но найти специалистов и подходящие помещения для них трудно.

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