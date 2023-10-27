Пик годового показателя инфляции придется на весну 2024 года — Набиуллина

Пик годового показателя инфляции придется на весну 2024 года, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Конкретных ожиданий регулятора по этому вопросу она не озвучила, но отметила, что пик инфляции в месячном выражении уже пройден. В сентябре инфляция прибавила 0,85% к августу и достигла 6% в годовом выражении.

Годовая инфляция в России достигнет пика весной 2024 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ, на котором ключевая ставка была повышена с 13% до 15%.

Ожидания регулятора Набиуллина описала эффектом базы, поскольку «это инфляция на 12 месяцев назад». При этом пик рост цен в месячном выражении уже пройден, рост цен будет замедляться, отметила глава ЦБ.

По данным Банка России, показатель годовой инфляции в России в сентябре достиг 6%, поднявшись по отношению к августу на 0,85%.

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