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Пик годового показателя инфляции придется на весну 2024 года — Набиуллина

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Пик годового показателя инфляции придется на весну 2024 года, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Конкретных ожиданий регулятора по этому вопросу она не озвучила, но отметила, что пик инфляции в месячном выражении уже пройден. В сентябре инфляция прибавила 0,85% к августу и достигла 6% в годовом выражении.

Пик годового показателя инфляции придется на весну 2024 года — Набиуллина

Годовая инфляция в России достигнет пика весной 2024 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ, на котором ключевая ставка была повышена с 13% до 15%.

Ожидания регулятора Набиуллина описала эффектом базы, поскольку «это инфляция на 12 месяцев назад». При этом пик рост цен в месячном выражении уже пройден, рост цен будет замедляться, отметила глава ЦБ.

По данным Банка России, показатель годовой инфляции в России в сентябре достиг 6%, поднявшись по отношению к августу на 0,85%.

Фото на обложке: Anton Veselov / Shutterstock

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