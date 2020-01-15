Открылся набор в акселератор для стартапов в сфере металлургии
GenerationS и Группа ЧТПЗ начали прием заявок для участия в новом акселераторе. Он предназначен для стартапов, развивающих технологии в производстве труб.
Компании ищут проекты на стадии прототипа и выше, которые позже будут интегрированы в производство Группы ЧТПЗ. Стартапы должны внедрять инновации в следующих направлениях:
- новые трубы, детали и материалы;
- продукты, заменяющие привычные покрытия и стальные трубы;
- новые технологии производства;
- внедрение машинного зрения для контроля производства;
- экологичные технологии, связанные с идеей «Белой металлургии».
GenerationS и Группа ЧТПЗ выберут 15 проектов, которые пройдут акселерационную программу с экспертами трубной промышленности. Стартапы с лучшими решениями получат возможность запустить оплачиваемый пилот.
Подать заявку можно с 15 января по 31 марта 2020 года на сайте акселератора.
Фото на обложке: Crystal Kwok/Unsplash
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