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Открылся набор в акселератор для стартапов в сфере металлургии

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

GenerationS и Группа ЧТПЗ начали прием заявок для участия в новом акселераторе. Он предназначен для стартапов, развивающих технологии в производстве труб.

Открылся набор в акселератор для стартапов в сфере металлургии

Компании ищут проекты на стадии прототипа и выше, которые позже будут интегрированы в производство Группы ЧТПЗ. Стартапы должны внедрять инновации в следующих направлениях:

  • новые трубы, детали и материалы;
  • продукты, заменяющие привычные покрытия и стальные трубы;
  • новые технологии производства;
  • внедрение машинного зрения для контроля производства;
  • экологичные технологии, связанные с идеей «Белой металлургии».

GenerationS и Группа ЧТПЗ выберут 15 проектов, которые пройдут акселерационную программу с экспертами трубной промышленности. Стартапы с лучшими решениями получат возможность запустить оплачиваемый пилот.

Подать заявку можно с 15 января по 31 марта 2020 года на сайте акселератора.

Фото на обложке: Crystal Kwok/Unsplash

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