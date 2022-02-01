Россия стала одним из лидеров по количеству визитов на пиратские сайты

Россия заняла второе место в списке стран с наибольшим количеством визитов на пиратские сайты. Такие ресурсы пользователи из России посетили 7,2 млрд раз меньше чем за год. По этому показателю страна уступила только США.

Исследование о мировом объеме пиратского трафика подсчитал провайдер Akamai, с результатами которого ознакомились РБК.

За 9 месяцев 2021 года пользователи со всего мира посетили пиратские сайты 132 млрд раз. 28,6% визитов были совершены через поисковую выдачу, 61,5% – напрямую. По данным Akamai, объем пиратского трафика за анализируемый период вырос на 16% год к году.

Более половины всех посещений пришлись на сайты с телевидением – 67 млрд визитов. Продукты издательств собрали 30 млрд посещений, кино и музыка – 14,5 млрд и 10,8 млрд соответственно.

Россия заняла второе место в списке стран, пользователи из которых больше других посещали сайты пиратов, уступив США и опередив Индию. За январь-сентябрь прошлого года российские пользователи посетили пиратские сайты 7,2 млрд раз.

В январе текущего года российские издатели выступили с просьбой к МВД и Банку России ограничить пиратским сайтам доступ к банковским услугам. Ресурсы продают цифровые копии книг с помощью серых платежных систем, использующих p2p-переводы, а также осуществляют платежи через иностранные банки, считают заявители.

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