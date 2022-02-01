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Россия стала одним из лидеров по количеству визитов на пиратские сайты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия заняла второе место в списке стран с наибольшим количеством визитов на пиратские сайты. Такие ресурсы пользователи из России посетили 7,2 млрд раз меньше чем за год. По этому показателю страна уступила только США.

Россия стала одним из лидеров по количеству визитов на пиратские сайты

Исследование о мировом объеме пиратского трафика подсчитал провайдер Akamai, с результатами которого ознакомились РБК.

За 9 месяцев 2021 года пользователи со всего мира посетили пиратские сайты 132 млрд раз. 28,6% визитов были совершены через поисковую выдачу, 61,5% – напрямую. По данным Akamai, объем пиратского трафика за анализируемый период вырос на 16% год к году.

Более половины всех посещений пришлись на сайты с телевидением – 67 млрд визитов. Продукты издательств собрали 30 млрд посещений, кино и музыка – 14,5 млрд и 10,8 млрд соответственно.

Россия заняла второе место в списке стран, пользователи из которых больше других посещали сайты пиратов, уступив США и опередив Индию. За январь-сентябрь прошлого года российские пользователи посетили пиратские сайты 7,2 млрд раз.

В январе текущего года российские издатели выступили с просьбой к МВД и Банку России ограничить пиратским сайтам доступ к банковским услугам. Ресурсы продают цифровые копии книг с помощью серых платежных систем, использующих p2p-переводы, а также осуществляют платежи через иностранные банки, считают заявители.

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Фото на обложке: Gil C / Shutterstock

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