Банк «Точка» и United Investors поддержат российские стартапы

В рамках совместного проекта Pitch Day банк «Точка» и фонд United Investors определили пять технологичных стартапов, с которыми уходит в пилотную стадию. По итогам пилота им будут предложены инвестиции объемом до 150 млн рублей.

Среди них: AnyQuery – SaaS-сервис, улучшающий поиск на площадках онлайн-ритейлеров; Финолог – SaaS-сервис, позволяющий малому и среднему бизнесу вести учет в полуавтоматическом режиме; Чекбокс – B2B2C-сервис доставки «последней мили», делающий сервис уровня IT-гигантов доступным для бизнеса.

«Мы выбрали проекты, с которыми уходим в пилот. По результатам пилотов будет принято решение об инвестициях в проекты», – подчеркнула руководитель направления M&A банка «Точка» Анна Цукерман.

Pitch Day – новый совместный проект банка для предпринимателей «Точка» и фонда United Investors, по результатам которого жюри отбирают несколько стартапов или действующий компаний для инвестиций. На первый Pitch Day было подано 450 заявок, финалистами стали 12 компаний, 5 из них признаны жюри в составе основателей и представителей банка самыми перспективными проектами, которые получат финансирование.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!