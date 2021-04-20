Банк «Точка» и United Investors поддержат российские стартапы

В рамках совместного проекта Pitch Day банк «Точка» и фонд United Investors определили пять технологичных стартапов, с которыми уходит в пилотную стадию. По итогам пилота им будут предложены инвестиции объемом до 150 млн рублей.
Среди них: AnyQuery – SaaS-сервис, улучшающий поиск на площадках онлайн-ритейлеров; Финолог – SaaS-сервис, позволяющий малому и среднему бизнесу вести учет в полуавтоматическом режиме; Чекбокс – B2B2C-сервис доставки «последней мили», делающий сервис уровня IT-гигантов доступным для бизнеса.
«Мы выбрали проекты, с которыми уходим в пилот. По результатам пилотов будет принято решение об инвестициях в проекты», – подчеркнула руководитель направления M&A банка «Точка» Анна Цукерман.
Pitch Day – новый совместный проект банка для предпринимателей «Точка» и фонда United Investors, по результатам которого жюри отбирают несколько стартапов или действующий компаний для инвестиций. На первый Pitch Day было подано 450 заявок, финалистами стали 12 компаний, 5 из них признаны жюри в составе основателей и представителей банка самыми перспективными проектами, которые получат финансирование.
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