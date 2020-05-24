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Рестораторы предложили свой план по открытию заведений

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) совместно с профессиональным сообществом подготовила предложения по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений предприятий общественного питания. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма.

Рестораторы предложили свой план по открытию заведений

Постепенный переход в штатный режим работы, который предлагают рестораторы:

  • 1 этап — режим ограничений, связанный с COVID-19. Заведения открыты только на доставку и работу навынос с соблюдением всех правил безопасности. 
  • 2 этап — режим стабилизации, стойкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м.

Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест. Праздники разрешены только семейные и в отдельных залах, не более чем для 20 человек без дополнительных ограничений. 

Среди дополнительных мер второго этапа: ежедневный «входной фильтр» для персонала, обработка рук антисептиками, влажная уборка с использованием моющих средств в течение дня и дезинфекция в конце рабочей смены, проветривание помещений. 

  • 3 этап — переходный к штатному режиму, стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране. Работают все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований. Разрешены любые массовые мероприятия до 100 человек (банкеты, поминки, праздники).

Действуют дополнительные противоэпидемические мероприятия: «входной фильтр», обработка рук антисептиками, уборка по мере необходимости в течение дня и дезинфекция в конце рабочей смены, проветривание.

Месяц назад Роспотребнадзор разработал рекомендации, как общепиту организовать работу, пока сохраняются риски распространения COVID-19.

Эти рекомендации вводили жесткие требования к организации работы и проверке здоровья персонала, дезинфекции залов, расстоянию между столами. Также они запрещали проводить любые массовые мероприятия и прописывали возможное количество гостей на каждом из этапов открытия. 

Эти предписания подверглись резкой критике рестораторов, поскольку, по их мнению, полноценная работа стала бы возможна лишь на четвертом, последнем этапе.

Фото: Unsplash

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