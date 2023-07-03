За 2022 год стоимость разработки софта и IT-систем с искусственным интеллектом в России выросла на 10-40%. К концу 2023 года она может подорожать еще на 50%. Об этом разработчики сообщили «Коммерсанту».

За 2022 год стоимость разработки софта с ИИ в России выросла на 10-40%