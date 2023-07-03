За 2022 год стоимость разработки софта с ИИ в России выросла на 10-40%

За 2022 год стоимость разработки софта и IT-систем с искусственным интеллектом в России выросла на 10-40%. К концу 2023 года она может подорожать еще на 50%. Об этом разработчики сообщили «Коммерсанту».
Среди причин роста стоимости — санкции со стороны ЕС и США, удорожание вычислительной техники, дефицит кадров и необходимость повышать зарплаты профильным специалистам.
Для развития внутреннего ИИ-рынка отрасли нужна господдержка, считают его участники, иначе они не смогут конкурировать с игроками из Китая.
- В январе-мае 2023 года продажи российского софта в потребительском сегменте оказались в 2,5-6 раз выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидерами продаж стали операционные системы «Ред ОС» и Uncom OS, пакет офисных приложений «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web.
Фото на обложке: Unsplash
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