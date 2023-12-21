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«Аэрофлот» начал начислять бонусные мили за полеты на рейсах «Победы»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Аэрофлот» начал начислять мили «Аэрофлот Бонус» за полеты на рейсах лоукостера «Победа». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«Аэрофлот» начал начислять бонусные мили за полеты на рейсах «Победы»

Квалификационные мили будут начисляться по билетам, которые оформлены с 21 декабря 2023 года. Количество миль будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета и прилета, а также от тарифа авиабилета.

В личном кабинете участника «Аэрофлот Бонус» за полет «Победой» будут отображать сразу начисления от «Аэрофлота» и от лоукостера.

Пассажиры будут получать от 50% до 100% миль за перелет. Мили можно копить на премиальные билеты, повышения в классе обслуживания и другие преимущества программы «Аэрофлот Бонус». Мили за перелеты «Победой» будут учитываться для достижения «Элитного уровня» программы «Аэрофлот Бонус».

Фото на обложке: Unsplash

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