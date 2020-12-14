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«Победу» обязали снять запрет на суммирование багажа летящих вместе пассажиров

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Авиакомпания «Победа» вынуждена была отменить запрет на суммирование багажа летящих вместе пассажиров под давлением транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство доказало, что такие правила были незаконны.

«Победу» обязали снять запрет на суммирование багажа летящих вместе пассажиров

Транспортная прокуратура смогла опротестовать запрет авиакомпании «Победа» суммировать вес багажа летящих вместе пассажиров. В итоге, компании пришлось изменить правила в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

В частности, прокуратура ссылается на пункт 127 Федеральных авиационных правил, который обязывает перевозчика объединять вес багажа по просьбе пассажиров, следующих одним и тем же рейсом в одно и то же место назначения и с единой целью.

Ранее «Победа» увеличила допустимый вес багажа на борту до 32 кг. До этого багаж свыше 20 кг (одно место) к перевозке не принимался: был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг.

Фото: [email protected]/Depositphotos

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