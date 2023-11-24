«Почте России» поручили выработать меры повышения эффективности за счет внутренних резервов

«Почте России» предстоит подготовить сценарий повышения своей эффективности за счет внутренних резервов. Компании поручено представить результаты своих изысканий по этому вопросу до I квартала 2024 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова приводит «Интерфакс».

Министр, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что сейчас фокус будет сделан на повышении внутренней эффективности «Почты».

«То есть попробовать посмотреть все-таки более глубоко, есть ли дополнительные резервы у самой "Почты", и какие», — сказал Шадаев.

Он уточнил, что может быть рассмотрен вариант со снижением издержек. Также это может быть работа над повышением эффективности за счет предложения новых услуг.

Как ранее сообщил источник РБК, российский премьер Михаил Мишустин отклонил план «Почты России», в частности, пункт о введении инфраструктурного платежа с крупных маркетплейсов.

История вокруг «Почты России» развивается с конца сентября, когда в Совфеде призвали не игнорировать финансовую дыру организации. Тогда в самой «Почте» подготовили перечень мер по выходу из кризисной ситуации, предполагающий господдержку.

Например, «Почта» предложила закрыть убыточные отделения и сократить частоту доставки. Также компания призвала ввести инфраструктурного платежа с крупных площадок электронной торговли в 0,5% с оборота.

Также «Почта» тогда заявила, что нуждается в докапитализации на 117 млрд рублей.

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