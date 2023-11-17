Мишустин выступил против инфраструктурного сбора с маркетплейсов в пользу «Почты России»

Михаил Мишустин выступил против инфраструктурного сбора с маркетплейсов в пользу «Почты России». По мнению главы кабмина, эти расходы, скорее всего, легли бы на покупателей. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала финансовое состояние почтового оператора как «растущую дыру».

Глава федерального правительства Михаил Мишустин отклонил идею взимания инфраструктурного сбора с маркетплейсов на финансовую поддержку «Почты России». Об этом пишет РБК со ссылкой на источника в Минцифры, который знаком с результатами совещания, на котором обсуждался этот момент.

Премьер-министр высказал мнение, что оплата этого сбора, скорее всего, ляжет на плечи покупателей на маркетплейсах.

Ранее «Почта России» предложила брать с маркетплейсов и других участников рынка электронной торговли сбор в размере 0,5% от оборота. Деньги планировалось направить на покрытие расходов по содержанию убыточных отделений почтового оператора.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала финансовую ситуацию в «Почте России» как «растущую дыру». По итогам 2022 года почтовый оператор получил выручку в размере 208 млрд рублей при чистом убытке в 27,2 млрд рублей.

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