Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb на фоне попыток суда заблокировать сервис

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

«Почта России» с февраля 2020 года будет доставлять товары из американского интернет-магазина пищевых добавок, косметики и экотоваров iHerb. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Почту России».

«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb на фоне попыток суда заблокировать сервис

Раньше товары с iHerb в Россию доставляли только сервисы Pony Express и Boxberry (в постаматы или курьером).

У «Почты России» несколько лет назад был договор с DHL о доставках с iHerb и других интернет-магазинов, но сейчас DHL не привозит товары с iHerb.

Теперь заказы с iHerb можно забрать в любом из 42 тысяч отделений «Почты России», уточнили в компании.  Заказ можно будет отслеживать в приложении или на сайте почты. 

В конце 2019 года iHerb впервые открыл офис в России. В компании говорили, что сделали это с целью повысить качество обслуживания. Представительство возглавил бывший топ-менеджер Ozon и Unilever Илья Микин.

По данным руководителя Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, российский рынок — крупнейший для iHerb, на него приходится 20% оборота компании.

Несмотря на популярность магазина в России, суд в Ульяновске уже несколько лет пытается заблокировать его, потому что на iHerb продаются биодобавки, не соответствующие правилам Таможенного союза.

В 2019 год суд требовал удалить приложение iHerb из российских сегментов из App Store и Google Play, но потом отозвал это требование. В январе 2020 года прокуратура добилась повторного рассмотрения иска, и суд опять потребовал заблокировать доступ к приложению.

Проверка в отношении iHerb началась в 2018 году по жалобе директора «Союза производителей БАД» Александра Жесткова.

Фото: Hanna Yandiuk / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

12 февраля — 18 мая 2020

Управление по Agile

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ