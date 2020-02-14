«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb на фоне попыток суда заблокировать сервис

«Почта России» с февраля 2020 года будет доставлять товары из американского интернет-магазина пищевых добавок, косметики и экотоваров iHerb. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Почту России».

Раньше товары с iHerb в Россию доставляли только сервисы Pony Express и Boxberry (в постаматы или курьером).

У «Почты России» несколько лет назад был договор с DHL о доставках с iHerb и других интернет-магазинов, но сейчас DHL не привозит товары с iHerb.

Теперь заказы с iHerb можно забрать в любом из 42 тысяч отделений «Почты России», уточнили в компании. Заказ можно будет отслеживать в приложении или на сайте почты.

В конце 2019 года iHerb впервые открыл офис в России. В компании говорили, что сделали это с целью повысить качество обслуживания. Представительство возглавил бывший топ-менеджер Ozon и Unilever Илья Микин.

По данным руководителя Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, российский рынок — крупнейший для iHerb, на него приходится 20% оборота компании.

Несмотря на популярность магазина в России, суд в Ульяновске уже несколько лет пытается заблокировать его, потому что на iHerb продаются биодобавки, не соответствующие правилам Таможенного союза.

В 2019 год суд требовал удалить приложение iHerb из российских сегментов из App Store и Google Play, но потом отозвал это требование. В январе 2020 года прокуратура добилась повторного рассмотрения иска, и суд опять потребовал заблокировать доступ к приложению.

Проверка в отношении iHerb началась в 2018 году по жалобе директора «Союза производителей БАД» Александра Жесткова.

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