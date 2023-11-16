«Почта России» отказалась от проекта с роботами-доставщиками «Яндекса»

«Почта России» с начала сентября перестала доставлять посылки из отделений роверами «Яндекса». Стоимость такой доставки составляла 1 рубль. Причины, по которым было принято такое решение, не озвучиваются, пишут «Ведомости».

На обслуживаение 36 роверов оператор тратил примерно 1 млн рублей в месяц, столько же стоила аренда. Таким образом, в год у компании уходило примерно 24 млн рублей, оценил основатель российского производителя роботов Promobot Олег Кивокурцев.

К тому же, 36 роботов-доставщиков «Почте» было недостаточно, ей могло потребоваться около 150 роверов. По словам эксперта, стоимость одного такого ровера может достигать до 5 млн рублей.

По итогам 2022 года, «Почта» отразила убыток по РСБУ в 27,2 млрд рублей при выручке в 208 млрд рублей. Так, отрицательная рентабельность компании составила 13%.

Что касается 2023 года, за первый квартал убыток составил 5 млрд рублей при выручке 50 млрд рублей. Выручка непосредственно от почтовой связи упала на 5%.

В Совете Федерации возмутились тем, что «никто не реагирует» на растущую финансовую дыру «Почты России». Позднее совет директоров «Почты России» решил провести независимый аудит расходов компании. Процедура призвана оценить финансовую модель и необходимость дополнительной господдержки компании.

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