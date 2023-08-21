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Новые автомобили в России в среднем подорожали до 1,9 млн рублей — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Средний чек на новые автомобили в России с начала 2023 года вырос на 12% — до 1,9 млн рублей, а на автомобили с пробегом — на 18%, до 1,3 млн рублей. Чаще всего машины покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Это следует из исследования «СберАвто», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Новые автомобили в России в среднем подорожали до 1,9 млн рублей — исследование

За это время также вырос средний чек на услуги автосервисов — на 13% и составил почти 5 тыс. рублей. Общее количество чеков на покупку услуг в автосервисах снизилось на 11%. Вырос и спрос на услуги автомоек — на 13%. Средний чек увеличился на 8% и составил 955 рублей.

По словам экспертов «Чек Индекса», россияне продолжают бережно относиться к своим автомобилям, стараясь обеспечивать техресурс на должном уровне. Для этого они обращаются, как в сетевые, так и клубные автосервисы, а также к частным игрокам.

  • Ранее BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению (ПО). Владельцам машин недоступна история техобслуживания, обновления элементов.

Фото на обложке: Unsplash

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