Средний чек на новые автомобили в России с начала 2023 года вырос на 12% — до 1,9 млн рублей, а на автомобили с пробегом — на 18%, до 1,3 млн рублей. Чаще всего машины покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Это следует из исследования «СберАвто», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Новые автомобили в России в среднем подорожали до 1,9 млн рублей — исследование