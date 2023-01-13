«Тинькофф» прекратит начислять проценты на остаток клиентам без подписки

Владельцы дебетовых карт Tinkoff Black без подписки перестанут получать проценты на остаток. Изменения в тарифной политике банка вступят в силу 17 января – с этого дня проценты будут получать только купившие подписку клиенты.

«Тинькофф» обновил условия тарифов дебетовых карт. С 17 января владельцы карт Tinkoff Black без купленной подписки перестанут получать проценты на остаток. На данный момент ставка составляет 6% годовых.

Проценты, рассчитанные до 17 января, поступят на счет в ближайшую дату выписки, уточнили в «Тинькофф». Чтобы дальше получать проценты на остаток по счету, клиентам без подписки нужно будет приобрести ее.

Tinkoff Premium дает клиенту банку премиальное обслуживание и открывает доступ к услугам, которых нет у других клиентов. Подписка бесплатна при балансе на счете от 3 млн рублей, либо при балансе от 1 млн рублей и тратах на сумму от 200 тыс. рублей в месяц. В иных случаях подписка стоит 1990 рублей в месяц.

Подписка Tinkoff Private предоставляет клиенту банковского помощника и персонального инвестиционного консультанта. Также в подписке доступна услуга формирования индивидуальной инвестиционной стратегии.

Tinkoff Pro стоит 199 рублей в месяц, при этом в первый месяц пользоваться подпиской можно бесплатно. В рамках подписки клиенты банка могут рассчитывать на бонусы по основным продуктам банка.

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