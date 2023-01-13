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«Тинькофф» прекратит начислять проценты на остаток клиентам без подписки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы дебетовых карт Tinkoff Black без подписки перестанут получать проценты на остаток. Изменения в тарифной политике банка вступят в силу 17 января – с этого дня проценты будут получать только купившие подписку клиенты.

«Тинькофф» прекратит начислять проценты на остаток клиентам без подписки

«Тинькофф» обновил условия тарифов дебетовых карт. С 17 января владельцы карт Tinkoff Black без купленной подписки перестанут получать проценты на остаток. На данный момент ставка составляет 6% годовых.

Проценты, рассчитанные до 17 января, поступят на счет в ближайшую дату выписки, уточнили в «Тинькофф». Чтобы дальше получать проценты на остаток по счету, клиентам без подписки нужно будет приобрести ее.

Tinkoff Premium дает клиенту банку премиальное обслуживание и открывает доступ к услугам, которых нет у других клиентов. Подписка бесплатна при балансе на счете от 3 млн рублей, либо при балансе от 1 млн рублей и тратах на сумму от 200 тыс. рублей в месяц. В иных случаях подписка стоит 1990 рублей в месяц.

Подписка Tinkoff Private предоставляет клиенту банковского помощника и персонального инвестиционного консультанта. Также в подписке доступна услуга формирования индивидуальной инвестиционной стратегии.

Tinkoff Pro стоит 199 рублей в месяц, при этом в первый месяц пользоваться подпиской можно бесплатно. В рамках подписки клиенты банка могут рассчитывать на бонусы по основным продуктам банка.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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