Во что играют играют россияне: названы самые популярные мобильные игры

В России почти 70% граждан играют в видеоигры, около половины из них — в мобильные, на ПК — треть, на приставках — 9%. В деньгах на российском игровом рынке лидирует ПК — 85,4 млрд рублей в 2021 году, мобильные игры — 76,5 млрд рублей.

Самая многочисленная категория аудитории мобильных игр — россияне в возрасте от 25 до 44 лет, при этом преобладают в ней женщины, пишут «Ведомости» со ссылой на отчет Mediascope.

Среди мобильных игр большую долю занимают казуальные игры: у них простая механика, они не требуют постоянного внимания и пользуются спросом у широкой аудитории. Это, например, игры «три в ряд», где нужно собирать комбинации из предложенных элементов.

В пятерку популярнейших также входят экшн-игры (18%), стратегии (11%), симуляторы (9%; имитируют управление каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством) и ролевые игры (9%).

В середине мая администрация президента России провела закрытую встречу с отечественными разработчиками видеоигр. На ней они обсуждали несколько проблем: потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр и необходимость создать российский игровой движок. Для решения первой задачи разработчики попросили содействия в выходе на китайский рынок.

По данным My.Games (входит в VK), по итогам 2021 года объем российского рынка видеоигр составил 177,4 млрд рублей. При этом, согласно данным аналитической компании NewZoo, объем рынка видеоигр в Юго-Восточной Азии за тот же год превысил $88 млрд.

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