Приложение-рекордсмен популярности Poparazzi оценили в $100 млн спустя 4 дня после запуска

Приложение-соцсеть Poparazzi, суть которой – в наполнении вашего аккаунта фотографиями, которые загружаете не вы, а ваши друзья, оценили в $100 млн. Об этом пишет Forbes. Сервис запустили 24 мая – четыре дня назад, и в первый же день оно возглавило топ App Store.

Benchmark Capital готовы инвестировать $13,5 млн за 10% компании-разработчика Poparazzi, пишет Forbes. Если это случится, оценка компании составит $135 млн.

Особенность Poparazzi в непохожести на «традиционные» соцсети. Пользователь создает аккаунт, а в него добавляются «непостановочные» случайные фотографии, сделанные его друзьями. Доступ к контактам разрешает пользователь при установке приложения. Чтобы сохранить аутентичность контента, разработчики запретили приложению доступ к фронтальной камере.

Poparazzi запустили 24 мая оно доступно только на iOS. Его основатели – Алекс и Остин Ма. В первый же день приложение стало лидером App Store благодаря предшествующей запуску агрессивной кампании в TikTok. Poparazzi, по данным на 28 мая, удерживает лидерство в категории «Фото и видео».

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Фото: App Store