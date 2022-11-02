Портвейн стал драйвером роста крепленых вин в России

В России в 2022 году резко подскочили производство и продажи крепленых вин, драйвером роста стали отечественные портвейны. С января 2022 года виноделы выпустили примерно 2 млн л портвейна, для сравнения за весь прошлый год они произвели 1,9 млн л крепленых вин.

Среди причин роста называются уход с рынка подделок под портвейны, низкие цены на вино, снижение более дорогих импортных напитков и расширение дистрибуции крымских винодельческих предприятий.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин и глава по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков считают, что категория крепленых вин в России формируется в первую очередь напитками доступного ценового сегмента, а зарубежные стоят от 1300 рублей за бутылку и не соприкасаются по целевому сегменту с российскими.

Липилин предположил, что рост связан с эффектом низкой базы. Гендиректор «Фанагории» Петр Романишин сказал, что каждый третий ресторан сейчас интересуется российскими ликерными винами, так как иностранные стали недоступны.

Весной на фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

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