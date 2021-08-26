Посылки «Почты России» теперь можно получить в московском метро

В Московском метрополитене в переходе станции метро «Пушкинская» заработал почтомат «Почты России». Всего «Почта» планирует установить 90 почтоматов в разных точках московского метро в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.

В почтоматах клиенты «Почты» смогут получить посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress, Avon, «Читай-город» и других российских и зарубежных магазинов.

В первое время почтоматы будут работать на выдачу только предварительно оплаченных интернет-заказов. После того как курьер поместит посылку в почтомат, клиент получит SMS с кодом получения заказа. При его вводе на экране откроется нужная ячейка с отправлением. В ближайшем будущем «Почта» планирует запустить оплату заказов картой через POS-терминал.

«Теперь у людей будет возможность получить заказ из интернет-магазина, не отклоняясь от привычного маршрута, например, по дороге с работы домой», – отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле «Почты России» Алексей Лаптев.

Проект по развитию сети почтоматов, позволит расширить сеть выдачи посылок. Задача компании выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, почтомата или ПВЗ, чтобы забрать свой товар. В «Почте России» также ожидают, что это снизит нагрузку на почтовые отделения.

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