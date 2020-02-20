«Почта России» оснастит весь свой автопарк датчиками движения

В «Почте России» начнет работать цифровая платформа для анализа больших данных. С ее помощью компания будет управлять собственным автопарком. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя почтового оператора.

Всего программа цифровой трансформации компании рассчитана на четыре года. Общий размер инвестиций может достичь 400 млн рублей, из которых 120 млн рублей будет потрачено в этом году.

В первый год компания планирует оснастить 2500 собственных автомобилей модулями «Глонасс» производства компании «Навтелеком». Эти модули в режиме реального времени будут собирать данные с различных датчиков и систем автомобиля и передавать их в центры обработки данных «Почты России».

Система позволит оптимизировать маршруты автомобилей, надеются в компании. Она даст возможность отслеживать пробег грузовиков, планировать сроки технического обслуживания и ремонта и прогнозировать расход топлива.

В совокупности за первые два года действия программы цифровой трансформации почтовый оператор оснастит модулями 10 тысяч автомобилей, за оставшиеся два года трансформацию претерпят остальные транспортные средства.

Программа будет в первую очередь выполняться в наиболее загруженных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Челябинске, Башкирии, Алтайском крае, Свердловской и Московской областях.

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