Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компании на биржах Китая и Гонконга за неделю потеряли в цене более $560 млрд

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Котировки компаний на биржах Китая и Гонконга продолжают падать после недавних действий китайских властей. Инвесторы боятся, что государство продолжит давить на бизнес.

Компании на биржах Китая и Гонконга за неделю потеряли в цене более $560 млрд

Общая стоимость компаний на биржах Китая и Гонконга всего за неделю упала более чем на $560 млрд и достигла минимума с начала пандемии коронавируса, сообщает издание New York Post.

Инвесторы продают ценные бумаги, юани и гонконгские доллары, опасаясь, что китайские власти будут еще строже регулировать бизнес: этим летом коммунистическая партия установила новые правила для местных компаний, из-за чего в конце июля фондовый рынок Китая испытал потрясения, какие не испытывал уже 13 лет.

Эксперты считают, что падение рынка спровоцировало не какое-то одно событие, а комплекс проблем, с которыми столкнулся китайский бизнес в отношениях с властями. Уточняется, что почти каждый день появляются не лучшие для компаний Китая новости, что только усугубляет ситуацию.

Китайские регуляторы взялись почти за все сферы предпринимательства: от электронной коммерции и образовательных технологий до изготовления стали и алкоголя.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти сделают Курильские острова «практически офшором»
  2. 2 Минстрой предложил выплачивать налоговый вычет за аренду жилья
  3. 3 Крупнейшие торговые сети предоставят ФАС данные о закупочных ценах на ряд продуктов
  4. 4 Мошенники начали выманивать данные клиентов банков «бесплатной пиццей»
  5. 5 Не для зарубежного бизнеса: из России запретили вывозить морских животных

ВОЗМОЖНОСТИ

22 августа 2021

Акселератор технологических стартапов

23 августа 2021

Креативные игры

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

В 2014 году студентам МТИ бесплатно раздали по $100 в биткоинах. Вот чем закончился эксперимент

Истории

Вошли в историю: 11 провальных продуктов от известных брендов

Истории

Жизнь и работа в Аргентине глазами русской: «На семейных праздниках нужно перецеловать 60 человек»

Истории

20 когнитивных искажений, которые мешают принимать верные решения

Новости

Названы самые любимые и нелюбимые языки программирования в IT-сфере

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма