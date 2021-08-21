Компании на биржах Китая и Гонконга за неделю потеряли в цене более $560 млрд

Котировки компаний на биржах Китая и Гонконга продолжают падать после недавних действий китайских властей. Инвесторы боятся, что государство продолжит давить на бизнес.

Общая стоимость компаний на биржах Китая и Гонконга всего за неделю упала более чем на $560 млрд и достигла минимума с начала пандемии коронавируса, сообщает издание New York Post.

Инвесторы продают ценные бумаги, юани и гонконгские доллары, опасаясь, что китайские власти будут еще строже регулировать бизнес: этим летом коммунистическая партия установила новые правила для местных компаний, из-за чего в конце июля фондовый рынок Китая испытал потрясения, какие не испытывал уже 13 лет.

Эксперты считают, что падение рынка спровоцировало не какое-то одно событие, а комплекс проблем, с которыми столкнулся китайский бизнес в отношениях с властями. Уточняется, что почти каждый день появляются не лучшие для компаний Китая новости, что только усугубляет ситуацию.

Китайские регуляторы взялись почти за все сферы предпринимательства: от электронной коммерции и образовательных технологий до изготовления стали и алкоголя.

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Фото: Unsplash