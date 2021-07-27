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Фондовый рынок Китая испытал сильнейшее падение за 13 лет

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фондовый рынок Китая испытал сильнейшее падение за последние 13 лет. Котировки акций некоторых крупных технологических компаний, в частности, из сферы образования, рухнули на 90% и вовсе обесценились.

Фондовый рынок Китая испытал сильнейшее падение за 13 лет

Индекс технологических компаний Китая Nasdaq Golden Dragon China Index, в который входят 98 крупнейших предприятий страны, за два дня обвалился на 15%, а с начала года – на 45%. Капитализация предприятий, входящих в индекс, снизилась на $770 млрд. 

Больше других упали котировки акций компаний из сферы образования, в частности, Tal Education, бумаги которой за неделю подешевели на 93%. Санкт-Петербургская биржа, на которой торгуются акции этой компании, предупредила о возможном делистинге.

Падение связано с объявлением о начале реформы образования в Китае, в ходе которой все частные образовательные компании должны будут регистрироваться как НКО, соответственно, им будет запрещено выходить на биржу и проводить IPO.

Власти Китая также выдвинули новые требования к компаниям, занимающимся доставкой. Их обязали поднять зарплату курьерам и обеспечить их страховкой. На этом фоне акции сервиса доставки еды Meituan упали на 30%, Alibaba – на 12%.

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Фото: Shutterstock.com

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