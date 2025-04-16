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Вице-премьер Григоренко привел оценку доли маркетплейсов в общем обороте торговли

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Более половины денежного оборота в торговле приходится на маркетплейсы, заявил в ходе пленарного заседания форума Data fusion вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-премьер Григоренко привел оценку доли маркетплейсов в общем обороте торговли
  1. Новости

«На сегодняшний день, по разным оценкам, более 50% оборота [торговли] уже в онлайне», — сказал Григоренко.

  • Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила, что совокупный объем интернет-торговли в России в прошлом году вырос на 41%, до 9 трлн рублей. Причем 97% от этого объема составляют покупки в отечественных интернет-магазинах и на маркетплейсах, а остальные 3% (270 млрд рублей) приходятся на международные продажи.

Фото на обложке: Александр Гальперин / Росконгресс

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