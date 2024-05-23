Сервис по изучению языков с помощью ИИ-аватаров Praktika.ai закрыл раунд на $35,5 млн

Сервис по изучению иностранных языков при помощи ИИ Адама Тураева, Антона Марина и Ильи Чернякова Praktika.ai закрыл раунд на $35.5 млн, следует из данных Techcrunch. Лид-инвестором выступила инвестиционная компания Blossom Capital.
Praktika.ai — это сервис, в котором можно с помощью искусственного интеллекта создать индивидуального «аватара», который будет имитировать реального преподавателя. Эти «аватары» адаптируют уроки под особенности каждого ученика. Они умеют говорить с разными акцентами.
По собственным данным компании, приложением пользуются 1,2 млн человек в месяц в ста разных странах. За последние 12 месяцев доход компании составляет порядка $20 млн.
Для дальнейшего роста проект закрыл раунд финансирования серии A, лид-инвестором которого стала Blossom Capital. По данным Techcrunch, ранее компания привлекла $2,5 млн, сбор провели Creator Ventures и Blue Wire Capital.
По словам Адама Тураева, Praktika — единственное приложение для изучения языков, где используется tone of voice и имитируется общение с живыми людьми.
«Мы использовали GPT-4, GP Turbo, Gemini, Claude и Mistral. Мы также экспериментируем с разными вариантами их моделей. Мы собрали много обучающих данных, и продолжаем развивать приложение. У нас есть терабайты данных о взаимодействии человека и ИИ. Мы используем анонимные данные для усиления моделей», — пояснил Тураев.
Ранее в 2017 году Тураев и Черняков запустили ИИ-стартап Cleverbots. Компания специализируется на консалтинге в сфере искусственного интеллекта и создании чат-ботов для бизнеса. В 2020 году проект привлек $1 млн от агропромышленной группы компаний «АСТ».
Фото на обложке: izzuanroslan /
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