Бизнес попросил узаконить внешние крипторасчеты и ввести кешбэк на ряд российских товаров

Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей подготовил спецдоклад «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году». Он вошел в состав ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

Предложения бизнеса:

ввести государственный кешбэк на отечественную электронную и бытовую технику с российскими операционными системами; сертификаты на продукцию легкой промышленности, на продукты питания местных производителей — для малоимущих граждан. Эти меры нужны для поддержки потребительского спроса наряду с уже применяемыми, такими как туристический кешбэк, кешбэк на российские автомобили, налоговые вычеты при покупке жилья, фитнес-абонементов, медуслуг.

сформировать нормативно-правовую базу оборота криптовалют в РФ для расчетов с зарубежными контрагентами. Для этого предусмотреть как возможность использования цифровой валюты при внешних расчетах, так и создание внутренней системы взаиморасчетов или клиринга, в том числе с выпуском для этих целей специальных цифровых валют. Предлагается определить статус таких операций и налогообложение криптовалют как класса активов с «разъяснительной работой» со стороны налоговой службы.

нормативно закрепить признаки взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщиков, то есть признаки «дробления бизнеса». Представители делового сообщества предлагают кодифицировать понятие «дробление бизнеса» и установить его критерии (незаконная налоговая экономия и наличие лица, контролирующего все субъекты схемы и т.д.).

исключить из применения налоговыми и правоохранительными органами избыточные меры, ограничивающие права бизнесменов на свободное распоряжение имуществом и деньгами в период проведения налоговых проверок. Предлагается внести поправки в налоговое законодательство, предусматривающие, что решение о доначислении и взыскании налогов вступает в силу только после истечения законного срока на судебное обжалование, а меры принудительного взыскания применять только после вступления в силу решения налогового органа о доначислении и взыскании.

по единым налоговым счетам (ЕНС), на который бизнес и налоговики перешли с начала 2023 года, — упростить работу с единым налоговым платежом (ЕНП) и отменить заявительный порядок для его идентификации. А также рассмотреть возможность установления нескольких дат для сдачи отчетности, чтобы избежать пиковой нагрузки на администрирование внутри компаний.

В марте Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предлагается проанализировать экономические составы преступлений в УК РФ и перевести часть из них в административную плоскость.

Фото на обложке: Unsplash