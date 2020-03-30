EdTech-маркетплейс Preply с украинскими корнями привлек $10 млн
EdTech-маркетплейс для изучения иностранных языков Preply, созданный украинской командой, привлек $10 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа.
Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures, также в раунд вложились Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capital.
Среди ангельских инвесторов: Артур Костен из Вooking.com, экс-генеральный директор Upwork Гари Сварт, руководитель Unity Technologies Дэвид Хельгасон и основатель Couchsurfing Даниэль Хоффер.
Финансирование поможет компании усилить позиции на рынках Северной Америки, Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании. Кроме того, Preply откроет филиал в США.
Сейчас у компании есть офисы в Киеве и Барселоне.
Также Preply расширяет наполнение платформы. Компания намерена привлекать к работе преподавателей по математике, химии и креативному письму.
Для учителей планируют запустить новые инструменты. В планах также развитие мобильного приложения для Android и iOS.
Preply был основан в 2013 году. Стартап объединяет 125 сотрудников из 25 стран. Ядро компании — СЕО Кирилл Бигай, СТО Дмитрий Волошин и Head of Design Сергей Лукьянов. Компания уже привлекала инвестиции ранее, их общий объем до текущего раунда составлял $5,6 млн.
Цена обучения на платформе начинается от $15 за час (максимальная — $20 в час). В настоящее время на площадке зарегистрированы 10 тысяч преподавателей. По собственным данным компании, сервис провел 2 млн онлайн-уроков.
Фото: пресс-служба Preply
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