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EdTech-маркетплейс Preply с украинскими корнями привлек $10 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

EdTech-маркетплейс для изучения иностранных языков Preply, созданный украинской командой, привлек $10 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа.

EdTech-маркетплейс Preply с украинскими корнями привлек $10 млн

Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures, также в раунд вложились Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capital.

Среди ангельских инвесторов: Артур Костен из Вooking.com, экс-генеральный директор Upwork Гари Сварт, руководитель Unity Technologies Дэвид Хельгасон и основатель Couchsurfing Даниэль Хоффер.

Финансирование поможет компании усилить позиции на рынках Северной Америки, Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании. Кроме того, Preply откроет филиал в США.

Сейчас у компании есть офисы в Киеве и Барселоне.

Также Preply расширяет наполнение платформы. Компания намерена привлекать к работе преподавателей по математике, химии и креативному письму.

Для учителей планируют запустить новые инструменты. В планах также развитие мобильного приложения для Android и iOS. 

Preply был основан в 2013 году. Стартап  объединяет 125 сотрудников из 25 стран. Ядро компании — СЕО Кирилл Бигай, СТО Дмитрий Волошин и Head of Design Сергей Лукьянов. Компания уже привлекала инвестиции ранее, их общий объем до текущего раунда составлял $5,6 млн.

Цена обучения на платформе начинается от $15 за час (максимальная — $20 в час). В настоящее время на площадке зарегистрированы 10 тысяч преподавателей. По собственным данным компании, сервис провел 2 млн онлайн-уроков.

Фото: пресс-служба Preply

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