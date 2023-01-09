В Госдуме хотят разрешить кинотеатрам легально показывать зарубежные фильмы

Госдума готовит законопроект об обязательном лицензировании западных фильмов, сообщил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Проект закона о принудительном лицензировании зарубежных объектов авторского и смежного права еще в августе предложил депутат Дмитрий Кузнецов. Согласно документу, решение о лицензировании должен принимать суд.
«По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Он также указал на то, что предложенный летом законопроект раскритиковали участники рынка, поскольку он представляет риски для индустрии. По словам депутата, в новом документе будут учтены предшествующие замечания.
На фоне осуждения ввода российских войск на территорию Украины весной компании Sony, Warner Bros и The Walt Disney приостановили прокат своего контента в России. По данным ассоциации владельцев кинотеатров, к декабрю сборы от проката в стране сократились на 56-70%. Такая динамика не позволяет владельцам кинотеатров выплачивать кредиты и содержать помещения.
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 МВД объявило в розыск предпринимателя и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина
- 2 Распространитель лотерей «Столото» решил побороться за регистрацию товарного знака
- 3 Bloomberg: Twitter продолжает сокращать модераторов контента
- 4 Иски против соцсетей и криптобирж, Apple в Индии, новые увольнения в Twitter: главное для бизнеса 8 января
- 5 Уехать нельзя остаться: как сотрудникам российских компаний планировать карьеру
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023