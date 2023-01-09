Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Госдуме хотят разрешить кинотеатрам легально показывать зарубежные фильмы

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Госдума готовит законопроект об обязательном лицензировании западных фильмов, сообщил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В Госдуме хотят разрешить кинотеатрам легально показывать зарубежные фильмы

Проект закона о принудительном лицензировании зарубежных объектов авторского и смежного права еще в августе предложил депутат Дмитрий Кузнецов. Согласно документу, решение о лицензировании должен принимать суд.

«По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что предложенный летом законопроект раскритиковали участники рынка, поскольку он представляет риски для индустрии. По словам депутата, в новом документе будут учтены предшествующие замечания.

На фоне осуждения ввода российских войск на территорию Украины весной компании Sony, Warner Bros и The Walt Disney приостановили прокат своего контента в России. По данным ассоциации владельцев кинотеатров, к декабрю сборы от проката в стране сократились на 56-70%. Такая динамика не позволяет владельцам кинотеатров выплачивать кредиты и содержать помещения.

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 МВД объявило в розыск предпринимателя и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина
  2. 2 Распространитель лотерей «Столото» решил побороться за регистрацию товарного знака
  3. 3 Bloomberg: Twitter продолжает сокращать модераторов контента
  4. 4 Иски против соцсетей и криптобирж, Apple в Индии, новые увольнения в Twitter: главное для бизнеса 8 января
  5. 5 Уехать нельзя остаться: как сотрудникам российских компаний планировать карьеру
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ