В Госдуме хотят разрешить кинотеатрам легально показывать зарубежные фильмы

Госдума готовит законопроект об обязательном лицензировании западных фильмов, сообщил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Проект закона о принудительном лицензировании зарубежных объектов авторского и смежного права еще в августе предложил депутат Дмитрий Кузнецов. Согласно документу, решение о лицензировании должен принимать суд.

«По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что предложенный летом законопроект раскритиковали участники рынка, поскольку он представляет риски для индустрии. По словам депутата, в новом документе будут учтены предшествующие замечания.

На фоне осуждения ввода российских войск на территорию Украины весной компании Sony, Warner Bros и The Walt Disney приостановили прокат своего контента в России. По данным ассоциации владельцев кинотеатров, к декабрю сборы от проката в стране сократились на 56-70%. Такая динамика не позволяет владельцам кинотеатров выплачивать кредиты и содержать помещения.

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