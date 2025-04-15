Продажи вина в России резко снизились на фоне роста цен

Розничные продажи вин и плодовой алкогольной продукции в России в первом квартале 2025 года показали значительное снижение. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), реализация плодовой продукции упала на 73,2% год к году, до 797,7 тыс. декалитров (дал). Продажи ликерных вин сократились на 8,8%, игристых — на 4,9%, а тихих вин — на 2%, пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной спада стало резкое повышение цен, вызванное ростом пошлин на импортную продукцию из недружественных стран, увеличением акцизов и издержек производителей. Пошлины на вино из таких стран выросли с 12,5% в 2023 году до 25% в 2024 году, при этом минимальная ставка составила $2 за литр.

Переориентация предпочтений. Александр Ставцев, руководитель WineRetail, отмечает, что стоимость наиболее популярных позиций из недружественных стран за год увеличилась в среднем в два раза. Потребители, недовольные соотношением цены и качества, переориентируются на другие виды алкоголя, такие как коктейли или пиво, обратил внимание исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Ситуация с российским вином. Спрос на российское вино не может полностью компенсировать снижение продаж импортной продукции. Ставцев указал, что из-за рубежа завозилось больше белого вина, а в России преобладает производство красного. Кроме того, стоимость отечественного вина растет из-за увеличения издержек производителей, включая подорожание винограда. Несмотря на общий спад, некоторые российские производители демонстрируют рост продаж. Например, винодельня «Фанагория», по словам гендиректора Петра Романишина, увеличила реализацию на 10% в первом квартале 2025 года.

Долгосрочные перспективы. Рост акцизов также влияет на стоимость вина. С 1 января 2025 года ставка на тихие вина увеличилась до 112 рублей за литр, а на игристые — до 147 рублей. Липилин прогнозирует, что в долгосрочной перспективе продажи вина продолжат снижаться.

Также в первом квартале снизились продажи алкоголя, крепость которого превышает 9%, сократились на 10–12%. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин отметил, что они сократились на 10–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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