ProductLand поможет: состоялся запуск новой eduployment платформы

Крупнейшее в России сообщество продуктологов ProductCamp объявило о запуске онлайн-города ProductLand — карьерного инструмента, который поможет специалистам найти работу и улучшить компетенцию, а работодателям — отпимизировать процесс найма.

ProductLand — это eduployment платформа (education+employment), единое диджитал-пространство для компаний и специалистов, отвечающих за создание продуктов и сервисов, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

ProductLand является полноценным карьерным и образовательным инструментом. Для максимального погружения в профессию и приобретения новых навыков участникам предоставляется доступ к подкастам, обучающим видео, симуляторам, курсам, хакатонам, базе менторов и тематических клубов.

Проект стартовал при поддержке онлайн-университета ProductStar. По словам разработчиков, ProductLand станет дополнительным маркетинговым инструментом для развития HR-бренда компаний и позволит быстрее закрывать вакансии в сфере Digital и IT. Для профессионального сообщества ProductLand — это площадка для обучения, построения карьеры, нетворкинга и обмена идеями.

За первую неделю на площадке уже разместили свои интерактивные здания такие компании, как «Сбер», CDEK, «Авито», TIBURON Research, заявляют авторы проекта.

«Цель ProductLand — создать вовлеченное мотивированное сообщество и обеспечить быстрое и качественное закрытие вакансий в компаниях, построивших свои интерактивные здания на площадке. Наш подход заключается в том, чтобы с помощью специально разработанных тестовых заданий, создавать максимально релевантные соответствия между вакансиями и кандидатами. Через площадку ProductLand мы планируем закрывать до 50% вакансий от наших партнеров. Также для дополнительного вовлечения мы предлагаем участникам интерактивные кейсы, видеоматериалы, игры, челенджи и многое другое. По нашим данным, позиционирование и развитие HR бренда компании в продуктовом комьюнити снижают конечную стоимость найма сотрудника до 30%», — прокомментировал запуск проекта Михаил Карпов, CEO ProductStar.

Онлайн-город ProductLand создан по принципу Open Source, где каждый участник может поделиться своими знаниями и внести свой вклад в развитие проекта.

В настоящий момент проект находится на этапе строительства, но уже сегодня на площадке можно найти структурированные материалы с прошедших мероприятий ProductCamp, прокачать свои навыки на тренажере на реальных кейсах, заглянуть в коворкинг, принять участие в командном продуктовом хакатоне и даже найти новую работу, заявляют разработчики.

Также в ProductLand можно построить свой дом или предложить любой архитектурный объект на рассмотрение. Для корпоративных клиентов цена на размещение здания в ProductLand рассчитывается индивидуально из расчета площади и высоты архитектурного объекта, а также функционала и задач компании, который планируется реализовать.

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Фото: productland.ru.