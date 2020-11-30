Проект «Цифровая журналистика» помог российским журналистам повысить знания в ИТ-сфере

Всероссийский образовательный проект «Цифровая журналистика» проходил с мая по ноября 2020. По его итогам отличившиеся слушатели получили приглашение на стажировку от известных российских СМИ.

Задача проекта «Цифровая журналистика», созданного АНО «Цифровые платформы», — помочь журналистам и представителям общественных организаций со всей России понять, как устроены информационные технологии, как они трансформируют медицинскую, финансовую, логистическую, сельскохозяйственную, коммунальную сферы, и грамотно о них писать.

Участники проекта прослушали лекции и выполнили задания от журналистов российских СМИ: МИА «Россия сегодня», RNS, ТАСС, «Известия», «Ведомости», СМИ2, Rusbase и представителей ИТ-компаний: Acronis, Ru-Center, TrueConf, Р7-Офис, Naumen.

Обсуждения проходили по темам:

особенности журналистики;

массовые современные ИТ-технологии;

перспективные сквозные цифровые технологии;

применение высоких технологий в отраслях;

цифровое право;

особенности региональной цифровой трансформации;

основные аспекты российской государственной политики в ИКТ.