Проект «Цифровая журналистика» помог российским журналистам повысить знания в ИТ-сфере

Всероссийский образовательный проект «Цифровая журналистика» проходил с мая по ноября 2020. По его итогам отличившиеся слушатели получили приглашение на стажировку от известных российских СМИ.
Задача проекта «Цифровая журналистика», созданного АНО «Цифровые платформы», — помочь журналистам и представителям общественных организаций со всей России понять, как устроены информационные технологии, как они трансформируют медицинскую, финансовую, логистическую, сельскохозяйственную, коммунальную сферы, и грамотно о них писать.
Участники проекта прослушали лекции и выполнили задания от журналистов российских СМИ: МИА «Россия сегодня», RNS, ТАСС, «Известия», «Ведомости», СМИ2, Rusbase и представителей ИТ-компаний: Acronis, Ru-Center, TrueConf, Р7-Офис, Naumen.
Обсуждения проходили по темам:
- особенности журналистики;
- массовые современные ИТ-технологии;
- перспективные сквозные цифровые технологии;
- применение высоких технологий в отраслях;
- цифровое право;
- особенности региональной цифровой трансформации;
- основные аспекты российской государственной политики в ИКТ.
Выпускники проекта смогут понимать, как устроены бизнес-процессы в интернет-компаниях и интернет-сервисах, анализировать финансовую отчетность, искать эксклюзивные новости, разбираться, как устроен медиа- и телеком-рынок, ориентироваться в действующем законодательстве, понимать, как работают современные технологии.
После обучения участники проекта завели блоги и каналы в мессенджерах, начали вести постоянные рубрики об ИТ в своих медиа и познакомились с основными игроками цифрового рынка страны.
Фото на обложке: Shyntartanya/Depositphotos
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